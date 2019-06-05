СМИ: ван Дейк намерен продлить контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк собирается продлить контракт с клубом. Как утверждает ESPN, 27-летний голландец уже сообщил о своем желании руководству "красных".

Действующий контракт ван Дейка с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года. Он присоединился к мерсисайдцам в январе 2018 года - сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне ван Дейк провел 50 матчей за "Ливерпуль", забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. В составе "красных" он выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

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