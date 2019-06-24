СМИ: В течение 48 часов Лэмпард возглавит "Челси"

Фрэнк Лэмпард станет главным тренером "Челси" в течение 48 часов, утверждает Talk Sport.

Ранее стало известно, что лондонский клуб готов заплатить 4 миллиона фунтов стерлингов за выкуп контракта Лэмпарда у "Дерби Каунти". Англичанин работает с "баранами" с лета 2018 года. Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".

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