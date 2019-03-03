СМИ: у женатого футболиста сборной Англии есть ребенок на стороне

У женатого футболиста сборной Англии и АПЛ есть любовница, которая родила от него ребенка, передает The Sun. Имя и фамилия спортсмена не сообщаются.

По информации СМИ, футболист уже рассказал своей жене о случившемся. Игрок чемпионата Англии и его любовница заключили финансовую сделку. Девушка со своим малышом переехала в новый роскошный дом, который приобрел спортсмен. Сообщается, что семья матери в ярости от того, что футболист отрицает отцовство ребенка.

Утверждается, что руководство клуба, где выступает игрок, в курсе этой ситуации.

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