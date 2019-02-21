СМИ: тренер "Челси" Дзола госпитализирован

Джанфранко Дзола, являющийся помощником главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, был госпитализирован из-за осложнений после операции, сообщает Daily Mail. 52-летний итальянец пропустил матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) из-за хирургического вмешательства.

Дзола не будет помогать Сарри во время ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме". "Челси" предоставит специалисту время для полного восстановления.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 26 туров.

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