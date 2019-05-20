СМИ: "Тоттенхэм" назначит Аллегри, если Покеттино уйдет в "Ювентус"

"Тоттенхэм"​ и "Ювентус" могут провести обмен главными тренерами.

По информации Express, главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино готов покинуть клуб в случае победы над "Ливерпулем"​ в финале Лиге чемпионов. Аргентинским специалистом интересуется "Ювентус", который на прошлой неделе отправил в отставку Массимилиано Аллегри.

В свою очередь, руководство "Тоттенхэма" готово предложить Аллегри занять вакантную должность. Как сообщает издание, 51-летний итальянец согласится на предложение английского клуба только в том случае, если президент "шпор" Дэниэль Леви предоставит специалисту трансферные гарантии.

Ранее Аллегри связывали с работой в "Арсенале" и "Манчестер Юнайтед"​.