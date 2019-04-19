09:12 | Футбол — Англия

СМИ: "Тоттенхэм" могут покинуть четыре игрока основного состава

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино планирует обновить состав в летнее трансферное окно.

Аргентинский специалист хочет приобрести двух центральных полузащитников, одного креативного хавбека, левого защитника и форварда, который будет подменять Харри Кейна

Руководство клуба готово выделить на покупки 60 миллионов фунтов стерлингов плюс то, что лондонский клуб заработает на возможной продаже защитника Тоби Алдервейрелда и хавбека Кристиана Эриксена

По информации Daily Mail, Эриксеном активно интересуется мадридский "Реал", а у Алдервейрелда в контракте есть опция выкупа, равная 25 миллионам фунтов. У обоих игроков контракт рассчитан до лета 2020 года.

Также клуб могут покинуть Дэнни Роуз, Виктор Ваньяма и Жорж-Кевин Нкуду, который арендован "Монако"

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