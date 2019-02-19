СМИ: руководство "Челси" обсудило будущее Сарри

Руководство "Челси" провело встречу, посвященную будущему главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Как сообщает Sky Sports, высокопоставленные представители лондонского клуба обеспокоены последними результатами и игрой команды.

"Челси" с разгромным счетом проиграл "Манчестер Сити" в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:6), а также вылетел из Кубка, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 26 туров.

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