СМИ: Рабьо отклонил предложение "Тоттенхэма"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо, у которого истекает контракт с парижской командой в июне 2019 года, отклонил предложение "Тоттенхэма"​, сообщает L`Equipe.

Ранее сообщалось, что главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино лично заинтересован в переходе Рабьо. 46-летний аргентинский специалист должен был созвониться с 23-летним французским хавбеком.

По информации СМИ, Рабьо не заинтересован в переходе в "Тоттенхэм". В свою очередь, "Бавария", "Ливерпуль", "Барселона" и "Челси" продолжают борьбу за хавбека "ПСЖ".

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