СМИ: президент "Ювентуса" хочет пригласить в команду Клоппа

Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль", стал приоритетной целью для президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, сообщает Calciomercato.com. 43-летний итальянский управленец с большим уважением относится к работе немецкого специалиста.

По информации СМИ, Аньелли также рассматривает Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити") на роль главного тренера "Ювентуса".

Ранее появилась информация, что Клопп в ближайшее время продлит контракт с "Ливерпулем" на пять лет. Специалист будет получать 8,5 миллиона фунтов в год плюс бонусы.

"Ливерпуль" с 94 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и сохраняет шансы на чемпионство за тур до конца чемпионата. Мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с "Тоттенхэмом" 1 июня.