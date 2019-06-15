СМИ: Погба объявит бойкот "Манчестер Юнайтед", если его не отпустят в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в "Реал".

По информации ABC.se, 26-летний хавбек пригрозил бойкотом руководству англичан, если они не отпустят его в Мадрид. Погба грозится не приехать в расположение клуба для начала подготовки к новому сезону. Ради переезда в "Реал" француз готов пойти на снижение заработной платы.

Сообщается, что трансфер осложняется из-за требования со стороны клубов о полном отказе от комиссионых со стороны агента игрока Мино Райолы.

В сезоне 2018/19 Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.