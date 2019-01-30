СМИ: "МЮ" предложит Де Хеа новый долгосрочный контракт

"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа. Как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" намерены предложить 28-летнему испанцу новое долгосрочное соглашение.

Текущий контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2020 года. К игроку неоднократно проявлял интерес "Реал".

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе "красных дьяволов" от становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Де Хеа провел 29 матчей за "МЮ", в которых пропустил 37 голов.

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