СМИ: Марсьяль продлит контракт с "МЮ" до 2024 года

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль​ продлит контракт с "красными дьяволами" до 2024 года, сообщает RMC Sport. Действующее соглашение истекает летом 2019 года.

Напомним, что на прошлой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сказал, что вице-президент команды Эд Вудворд ведет переговоры по продлению контракта с Марсьялем и намекнул на хорошие новости.

В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в 25 матчах за "МЮ", забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.

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