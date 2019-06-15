СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложил за игрока "Вест Хэма" 45 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Вест Хэма" Иссе Диопе.

Манкунианцы сделали предложение лондонскому клубу в размере 45 миллионов фунтов стерлингов плюс один игрок, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что "Вест Хэм" ответил отказом, так как не намерен продавать 22-летнего француза дешевле, чем 60 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 Исса Диоп провел за "молотобойцев" 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек.

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