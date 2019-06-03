СМИ: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Мэддисона

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

По информации Daily Record, манкунианцы вступили в переговоры с "лисами" на фоне активных попыток "Реала" приобрести Поля Погба. Сам Мэддисон не уверен в целесообразности перехода в "МЮ": игрок сомневается, что Уле Гуннар Сульшер предоставит ему большое количество игрового времени.

"Лестер" оценивает 22-летнего хавбека в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к англичанину со стороны "Тоттенхэма"​.

В сезоне 2018/19 Джеймс Мэддисон провел за "Лестер" 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.