СМИ: "Манчестер Сити" продлит контракт с Бернарду Силвой

Руководство "Манчестер Сити" хочет продлить соглашение с полузащитником Бернарду Силвой, чей контракт рассчитан до 2022 года.

Как утверждает Sky Sports, "горожане" собираются повысить заработную плату 24-летнего португальца до 200 000 фунтов стерлингов в неделю, что превышает его текущий оклад почти в два раза (120 000 фунтов в неделю). Новый контракт будет действовать до 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Силва провел 38 матчей за "Манчестер Сити", забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.