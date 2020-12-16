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СМИ: «Ливерпуль» и ван Дейк договорились о продлении контракта на пять лет

08:06
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Защитник «Ливерпуля» Виргил вин Дейк договорился с мерсисайдцами о продлении контракта сроком на пять лет, сообщает The Express and Star.

По данным источника, 29-летний голландец доволен своим положением в клубе и на ближайшее время время решил ничего не менять. Ожидается, что соглашение с футболистом будет подписано до лета 2025 года.

Напомним, в конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2).

В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч.

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