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СМИ: «Ливерпуль» хочет за Шачири около 30 миллионов евро. ЦСКА в числе претендентов

4 апреля 2020, 12:54
Джердан Шачири. Фото Reuters
Джердан Шачири. Фото Reuters
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«Ливерпуль» готов продать полузащитника Джердана Шачири. Английский клуб хочет выручить за трансфер 28-летнего швейцарца около 30 миллионов евро, утверждает Blick.

Основным претендентом на игрока считается «Рома», которая давно следит за игроком. Также предметный интерес к Шачири проявляют ЦСКА и «Севилья».

«Ливерпуль» приобрел Шачири у «Сток Сити» за 13 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока с «красными» рассчитан до 2023 года, но он недоволен малым количеством игрового времени.

В нынешнем сезоне Шачири провел во всех турнирах в общей сложности только 10 матчей и забил 1 гол.

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