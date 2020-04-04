СМИ: «Ливерпуль» хочет за Шачири около 30 миллионов евро. ЦСКА в числе претендентов

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Джердана Шачири. Английский клуб хочет выручить за трансфер 28-летнего швейцарца около 30 миллионов евро, утверждает Blick.

Основным претендентом на игрока считается «Рома», которая давно следит за игроком. Также предметный интерес к Шачири проявляют ЦСКА и «Севилья».

«Ливерпуль» приобрел Шачири у «Сток Сити» за 13 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока с «красными» рассчитан до 2023 года, но он недоволен малым количеством игрового времени.

В нынешнем сезоне Шачири провел во всех турнирах в общей сложности только 10 матчей и забил 1 гол.