СМИ: "Ливерпуль" хочет подписать новый контракт с Клоппом

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, нынешний контракт немца истекает летом 2022 года, его зарплата составляет семь миллионов фунтов в год. Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, готова предложить ему более длительное соглашение. Также он получит более высокую зарплату. Сам тренер ранее опровергал возможность продления соглашения ев ближайшее время.

Руководство "красных" и игроки команды считают, что продление контракта с тренером может знаменовать начало новой блестящей эпохи в истории клуба. В завершившемся сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). В чемпионате Англии команда заняла второе место.

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