СМИ: Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины, сообщает ежедневная спортивная газета Olé.

В интервью СМИ Игуаин признался, что недавно ему звонил главный тренер национальной команды Лионель Скалони, но форвард больше не планирует выступать за Аргентину.

– На радость многим людям и всем остальным хотел бы сказать, что Скалони может больше обо мне не беспокоиться, – приводит слова Игуаина Olé. – Все всегда помнят твои упущенные возможности, а не какие-то успешные действия. Те, кто меня критикуют, наверное, забыли про гол в ворота сборной Бельгии на чемпионате мира 2014 года.

В четвертьфинале ЧМ-2014 единственный мяч Игуаина принес победу аргентинцам (1:0). Команда дошла до финала турнира, где уступила немцам со счетом 0:1.

Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года. Принял участие в 71 матче и забил 31 гол.

Все о футболе – здесь