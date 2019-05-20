СМИ: Гвардьола подпишет новый пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Руководство "Манчестер Сити" планирует предложить новое соглашение главному тренеру Хосепу Гвардьоле.

По новому контракту 48-летний специалист будет получать 20 миллионов фунтов стерлингов в год, утверждает The Sun. По текущему соглашению, которое рассчитано еще на два года, Гвардьола зарабатывает 15 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны "Ювентуса".

В сезоне 2018/19 гг. "Манчестер Сити" выиграл три трофея: чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги. "Горожане" стали первым английским клубом, который выиграл три внутренних трофея за один сезон. В Лиге чемпионов "Сити" дошел до четвертьфинала, где уступил "Тоттенхэму".