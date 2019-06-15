СМИ: "Дерби Каунти" начал переговоры с Лэмпардом о новом контракте

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может подписать новый контракт с клубом, прежнее соглашение будет действовать еще два сезона, сообщает Sky Sports. 40-летний специалист считается фаворитом на пост главного тренера "Челси", если Маурицио Сарри договорится с "Ювентусом".

Лондонский клуб еще не сделал официального предложения, потому "Дерби Каунти" намерен строить структура клуба вокруг Лэмпарда. Ранее появилась информация, что "Челси" должен будет выплатить "Дерби" 4 миллиона фунтов, если пригласит его на место Сарри.

В дебютном сезоне англичанин занял с "Дерби" шестое место в чемпионшипе и дошел до финала плей-офф за место в АПЛ, где уступил "Астон Вилле" (1:2).