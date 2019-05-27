СМИ: "Челси" не планирует увольнять Сарри

Руководство "Челси" не намерено расставаться с главным тренером команды Маурицио Сарри, которого связывают с переходом в "Ювентус".

Как утверждает Sky Sports, агент специалиста Фали Рамадани встретится с директором лондонского клуба Мариной Грановской, чтобы обсудить условия возможного расторжения контракта. Переговоры должны состояться после финала Лиги Европы, в котором "Челси" встретится с "Арсеналом".

Сообщается, что руководство синих ждет от Сарри план подготовки команды к следующему сезону, и не рассматривает вариант увольнения специалиста.

В сезоне 2018/19 "Челси" занял третье место в чемпионате Англии, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов​-2019/20.