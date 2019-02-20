СМИ: "Челси" нашел замену Сарри

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает Sky Sports, руководство "синих" рассматривает двух специалистов в качестве замены 60-летнему итальянцу.

На пост главного тренера "Челси" претендуют Зинедин Зидан (экс-"Реал"), а также рулевой "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард. Временной кандидатурой на замену Сарри может стать его помощник Джанфранко Дзола - в случае увольнения итальянца он будет руководить командой до конца сезона.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 26 туров. Кроме того, "синие" вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

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