Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в "Реал" в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, если переход состоится, то бельгиец будет получать 20 миллионов стерлингов в год после вычета налогов плюс бонусы.

Обсуждение деталей контракта с 28-летним вингером произойдет по окончании сезона. Азар не хочет отвлекаться на переговоры и стремится помочь "Челси" вернуться в Лигу чемпионов и одержать победу в Лиге Европы.

Руководство "Челси" отпустит Азара примерно за 100 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Эден Азар провел за лондонцев 46 матчей, забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач.