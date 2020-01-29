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СМИ: «Арсенал» согласовал условия трансфера Пабло Мари

12:27
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«Арсенал» согласовал условия трансфера защитника «Фламенго» Пабло Мари. Лондонский клуб возьмет 26-летнего испанца в аренду с последующим правом выкупа, сообщает Sky Sports.

Мари уже прилетал в Лондон, однако «Фламенго» внезапно выступил против условий, предложенных «канонирами». Мари пришлось возвращаться в Бразилию несмотря на то, что футболист уже прошел медицинское обследование для «Арсенала». Теперь он снова в срочном порядке должен вернуться в Англию.

Мари выступает за «Фламенго» с 2019 года, в составе этой команды он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На счету защитника 22 матча за красно-черных, в которых он забил два гола.

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