СМИ: Adidas призывает "МЮ" продать Погба или заменить другой звездой

Спонсор "Манчестер Юнайтед" Adidas призвал клуб сохранить полузащитника Поля Погба или заменить его эквивалентной звездой, сообщает The Daily Mirror. Компания обеспокоена, что у "красных дьяволов" не будет узнаваемого лица. Ранее сообщалось об интересе "Реала" к французу.

Немецкая компания в 2015 году подписала десятилетний контракт на 750 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

СМИ: Погба должен подать запрос о трансфере для перехода в "Реал"