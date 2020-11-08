Славен Билич и Бранислав Иванович заразились коронавирусом
8 ноября 2020, 14:58
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич и защитник команды Бранислав Иванович сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба английского клуба.
Помимо этого, коронавирусной инфекцией также заразился нападающий команды Матеус Перейра. Все трое находятся на карантине.
Бранислав Иванович перешел в «Вест Бромвич» на правах свободного агента в сентябре 2020 года, до этого он на протяжении трех лет выступал за «Зенит». Славен Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год.
Slaven Bili? has confirmed Branislav Ivanovi? and Matheus Pereira will miss out on today's clash after testing positive for COVID-19.#WBATOT | #WBA— West Bromwich Albion (@WBA) November 8, 2020