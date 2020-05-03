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Sky Sports: Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

3 мая 2020, 23:14
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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Клубы АПЛ готовятся к возможности сыграть весь следующий сезон за закрытыми дверями, сообщает Sky Sports.

На данный момент клубы обсуждают предложения о завершении этого сезона без зрителей или на нейтральных полях, но также рассматривают возможность провести весь сезон-2020/21 без болельщиков.

Клубы ожидают, что футбол вернется в норму, когда появится вакцина против коронавируса. Эксперты считают, что вакцина не станет доступной до середины следующего года.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 555 138 человек. Зафиксирован 247 624 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 150 498 человек. В Великобритании 186 599 заболевших и 28 446 умерших

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