Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Тонали

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Скауты «МЮ» просматривали 19-летнего хавбека в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (3:4), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тонали является воспитанником «Брешии» и выступает за основной состав с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. Портал transfermarkt оценивает стоимость Тонали в 25 миллионов евро.

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