Шон Дайч считает назначение пенальти в ворота «Бернли» несправедливым

Главный тренер «Бернли» Шон Дайн после матча 15-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (0:1) пожаловался на судейство. Он считает, что пенальти в ворота его команды был назначен несправедливо.

«Я не вижу здесь пенальти для «Лидса», Ник Поуп (вратарь «Бернли» — Прим. «СЭ») четко сыграл ногой в мяч, — цитирует тренера ВВС. — С другой стороны, в еще одном эпизоде нам отменили гол, хотя там фола не было и не могло быть. Это странно, такого не должно быть в этой игре. Должны были назначить пенальти в нашу пользу — нельзя с разбега бить соперника коленом в спину».

Единственный мяч забил Патрик Бэмфорд. Он отличился с пенальти на пятой минуте.