Шкодран Мустафи: ««Арсеналу» сейчас есть чем заняться и помимо моего будущего в клубе»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

— Мы сейчас в той ситуации, когда все взволнованы тем, что происходит в мире в принципе, а не собственным будущим, — приводит Sky Sports слова Мустафи. — Мне сейчас трудно думать о том, что будет дальше. Никто из нас не знает, что случится в дальнейшем, когда нам разрешат играть. Как только мы все пройдем этот непростой период, я смогу задуматься о том, сохранят ли меня в клубе. Сейчас «Арсеналу» есть чем заняться и помимо моего будущего в клубе, учитывая ситуацию с коронвирусом.

В сезоне-2019/20 Мустафи провел за «Арсенал» 18 матчей, на счету 27-летнего немца 1 гол и 1 результативная передача. Сезон-2019/20 в АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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