«Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с английским защитником
19 августа 2019, 19:07
«Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с защитником Джорджем Болдоком. Соглашение с 26-летним англичанином рассчитан до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перешел в «Шеффилд» в 2017 году из клуба «МК Донс». В нынешнем сезоне он выходил в основе «Юнайтед» в обоих матчах стартовых туров английской премьер-лиги.
«The club is going places and I want to be part of it, it was as simple as that really when it came to the new deal»— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 19, 2019
B L A D E S M A N ?? pic.twitter.com/GyNtwx2l6t