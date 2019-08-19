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«Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с английским защитником

19 августа 2019, 19:07
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«Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с защитником Джорджем Болдоком. Соглашение с 26-летним англичанином рассчитан до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в «Шеффилд» в 2017 году из клуба «МК Донс». В нынешнем сезоне он выходил в основе «Юнайтед» в обоих матчах стартовых туров английской премьер-лиги.

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