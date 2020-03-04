«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Рединг» в 1/8 финала Кубка Англии

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Рединг» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1). Победный гол в дополнительное время забил Грэм Шарп.

Кубок Англии

1/8 финала

«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макголдрик, 2 (0:1). Пушкаш, 43 — с пенальти (1:1). Шарп, 105+1 (1:2).

«Рединг»: Рафаэл, Моррисон, Обита, Миязга, Йадом, Свифт, Эджариа (Пеле, 99), Риномота (С.Болдок, 106), Олисе (Масика, 98), Пушкаш, Мейте (Макклири, 106).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О`Коннелл, Д.Болдок, Фримен (Рецос, 106), Берге (Робинсон, 99), Осборн, Ландстрем, Макголдрик (Шарп, 79), Муссе (Макберни, 61).

Предупреждения: Риномота, 51. Рецос, 120.

Судья: Френд.

3 марта. Рединг. Стадион «Мадейски».