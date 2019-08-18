«Шеффилд Юнайтед» обыграв «Кристал Пэлас», одержал первую победу после выхода в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил Джон Ландстрем на 47-й минуте встречи.

Для «Шеффилда» эта победа стала первой после возвращения в АПЛ. На счету «Юнайтед» четыре очка и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англиии. «Кристал Пэлас» — 14-я строчка и один балл.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (0:0)

Гол: Ландстрем, 47.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек (Фримен, 29), Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Ягелка, 89), Робинсон (Макберни, 56).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Уикхэм, 82), Миливоевич, Майер (Шлупп, 65), Бентеке, Таунсенд (Маккарти, 70), Заа.

Предупреждения: Ландстрем, 7. Маккарти, 74. Болдок, 74. Фримен, 85.

Судья: Кут (Англия).

18 августа. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».