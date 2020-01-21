Стали известны составы «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 24-го тура чемпионата Англии. С первых минут в составе гостей появится бывший игрок «Уфы», защитник сборной Украины Александр Зинченко.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон — Болдок, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Стивенс — Бешич, Норвуд, Флек — Шарп, Макберни.

Запасные - Веррипс, Ягелка, Фриман, Ландстрем, Осборн, Робинсон, Муссе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко — Родриго, Фернандинью, Де Брейне — Махрез, Жезус, Стерлинг.

Запасные — Браво, Канселу, Гарсия, Гюндоган, Фоуден, Агуэро, Бернарду Силва.

Трансляция матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»