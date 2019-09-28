Шандор Варга: «Слуцкий еще вернется в Англию, впечатление оставил хорошее»

Известный агент Шандор Варга выразил мнение, что Леонид Слуцкий еще поработает в английском чемпионате. Российский специалист возглавлял клуб чемпионшипа «Халл Сити» в сезоне-2017/18, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов. С сезоне-2018/19 он руководит «Витессом».

— Верю, что Слуцкий вернется в Англию, — сказал Варга в эфире передачи «Инсайдеры». — Впечатление он оставил хорошее. Хвалили его английский, тренировочный процесс, отношения с руководством, зрителями. Его работу оценили, несмотря на итоговое место.