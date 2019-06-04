Шачири заявил, что останется в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля"​ Джердан Шачири прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

– Я в "Ливерпуле", в лучшем клубе Европы, – цитирует Шачири Goal. – У тренера много хороших вариантов, и у него есть возможность выбирать, кто должен сыграть. Перед трансфером я знал, что в клубе очень высокая конкуренция. Но у меня долгосрочный контракт, и я определенно останусь.

Шакири перешел в "Ливерпуль" из "Стоук Сити" летом 2018 года за 13 миллионов фунтов. В сезоне 2018/19 27-летний швейцарец провел 30 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.