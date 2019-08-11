Сесар Аспиликуэта: "Челси" не везло в обеих штрафных"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил разочарование поражением от "Манчестер Юнайтед" (0:4) в матче 1-го тура чемпионата Англии. Он считает, что в первом тайме его команда сыграла неплохо.

– В первом тайме мы заслуживали большего, чем проигрыш со счетом 0:1, – цитирует ВВС Аспиликуэту. – Но мы не смогли забить. А это главное. Нам не везло в обеих штрафных. Нужно улучшать реализацию моментов. Со счетом 0:1 мы могли еще что-то сделать, но быстро пропустили второй и третий. "МЮ" очень опасен в контратаках. Но у нас нет времени на размышления об этом – нужно двигаться дальше.