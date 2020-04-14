Семья Бекхэмов, Хэмилтон и Осака примут участие в онлайн-проекте по борьбе с коронавирусом

Звезды мирового спорта поучаствуют в онлайн-проекте, направленном на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Billboard.

Проект получил название «Один мир: вместе дома». Руководит им известная певица Леди Гага. Организаторами выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и организация по борьбе с бедностью Global Citizen. В рамках мероприятия выступят ряд известных исполнителей: Алиша Киз, Селин Дион, Виктория Бекхэм, Дженифер Лопес, Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Билли Айлиш и многие другие.

Также в рамках вечера запланированы выступления спортсменов, таких как знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм, многократный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, японская теннисистка Наоми Осака, американская футболистка Меган Рапино, горнолыжница из США Линдси Вонн, канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги Пи-Кей Суббан.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире 18-19 апреля. Собранные во время трансляции средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.