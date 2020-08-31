Себальос проведет в «Арсенале» еще один сезон

Полузащитник «Реала» Дани Себальос вернется в «Арсенал» еще на один сезон. Лондонский клуб вновь арендует футболиста, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «канониров» Микель Артета лично звонил игроку, чтобы убедить его вернуться в Лондон. До этого Себальос трижды отвергал вариант с «Арсеналом». «Реал» уже одобрил сделку.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 36 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.