Сборная Египта возьмет Салаха на Олимпиаду-2020

Тренер олимпийской сборной Египта Шауки Гариб заявил, что вызовет нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха для участия в Играх-2020, сообщает Kingfut. На данный момент определились 14 участников Олимпиады в Токио, Египет — в числе трех отобравшихся сборных от Африки.

Олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 8 августа. Таким образом, Салах пропустит предсезонную подготовку «Ливерпуля».

По правилам в футбольном турнире Олимпиады могут играть игроки не старше 23 лет, однако каждая команда может включить в заявку до трех футболистов более старшего возраста.

Салах уже принимал участие в Олимпиаде-2012. Египет дошел до четвертьфинала, форвард забил по голу в каждом из трех матчей группового турнира.