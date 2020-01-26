Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Mail.

Как сообщает источник, руководство манкунианцев рассматривает вариант с отставкой нынешнего тренера клуба Уле Гуннара Сульшера, который будет уволен в случае, если не сможет улучшить результаты команды в текущем сезоне. Саутгейт сможет возглавить «МЮ» лишь после ЧЕ 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Англии намекал на работу в одном из клубов АПЛ после ухода с поста. 49-летний Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Вместе с командой он дошел до полуфинала чемпионата мира-2018.

На данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. За последние четыре матча команда потерпела три поражения и одержала одну победу.