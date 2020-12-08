«Саутгемптон» стал 11 командой, которая набрала 1000 очков в АПЛ

«Саутгемптон» в матче 11-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

«Святые» стали 11-й командой, которая набрала за свою историю более 1000 очков в АПЛ. Также в этот список входят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и"Вест Хэм".

В текущем сезоне «Саутгемптон» с 20 очками занимает пятое место в чемпионате Англии.