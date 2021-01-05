«Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» и потерпел второе поражение в сезоне АПЛ

«Саутгемптон» с минимальным счетом одолел «Ливерпуль» в матче 17-го тура чемпионата Англии. «Святые» на своем поле взяли верх со счетом 1:0.

Единственный гол был забит уже на второй минуте встречи: отличился нападающий Дэнни Ингс.

«Ливерпуль» потерпел только второе поражение в сезоне. Команда имеет в активе 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Правда, у «Манчестер Юнайтед» также 33 очка и одна игра в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 1:0 (1:0)

Гол: Ингс, 2.

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Уолкотт (Валери, 82), Ингс (Н`Лундулу, 77), Дженепо (Телла, 32).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд (Милнер, 77), Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара, Окслейд-Чемберлен (Шачири, 57), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 3. Робертсон, 15. Шачири, 79. Бертранд, 90+3.

Судья: Марринер (Англия).

4 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».