Сарри скучает по Италии

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что прошедший сезон был тяжелым для него, информирует Goal. 60-летний специалист скучает по Италии.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Ювентус" в течение суток.

– У нас, итальянцев, желание быть поближе к своей Родине очень сильное. Когда ты находишься далеко от Италии, то чувствуешь себя так, будто что-то пропало. Это был тяжелый год для меня. Я скучал по своим друзьм и пожилым родителям, которые остались в Италии, – приводит слова Сарри Goal.

Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 год. В прошедшем сезоне итальянец возглавлял "Челси" и выиграл с командой Лигу Европы.