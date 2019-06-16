16:02 16 июня | Футбол — Англия

Сарри покинул "Челси"

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Маурицио Сарри покинул пост главного тренера "Челси", сообщает официальный сайт лондонцев. В сообщении пресс-службы английского клуба отмечается, что 60-летний итальянец продолжит карьеру в "Ювентусе".

– На переговорах, которые мы провели после финала Лиги Европы, Маурицио ясно дал понять, насколько сильно он хочет вернуться в свою родную страну, объяснив это желанием работать в Италии, – приводит слова директора "Челси" Марины Грановской пресс-служба "Челси".

Сарри тренировал "Челси" с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2018/19 и заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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