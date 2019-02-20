Сарри не общался с руководством "Челси" после поражения от "МЮ"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не общался ни с владельцем "синих" Романом Абрамовичем, ни с директором Мариной Грановской после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Кубка Англии (0:2), утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба провело встречу, посвященную будущему 60-летнего итальянца.

Сарри может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги. Руководство "Челси" рассматривает нескольких кандидатов на замену итальянцу: Зинедина Зидана (экс-"Реал"), Фрэнка Лэмпарда ("Дерби Каунти") и Джанфранко Дзолу, входящего в тренерский штаб "синих".

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 26 туров. Кроме того, "синие" вылетели из Кубка Англии, уступив"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

Все о чемпионате Англии – здесь