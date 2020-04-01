Санья посоветовал Погба перейти в «Ювентус»

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья посоветовал полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба перейти в «Ювентус».

— Я думаю, что Поль вернется в «Ювентус», ведь там он блистал, — цитирует Goal.com Санья. — Кроме того, за «бьяконери» выступает Криштиану Роналду. Полю будет непросто в «Реале». У «Королевского клуба» возрастной состав, к тому же, находящийся не в лучшем состоянии, поэтому от Погба там будут многого ждать. Да, Роналду тоже не молодой парень, но играет так, словно ему не 35, а гораздо меньше. Считаю, что у «Юве» потенциал выше, чем у «Реала», если мы говорим о ближайших двух-трех сезонах.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов.