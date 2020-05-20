Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сане за время карантина набрал 7 килограмм. История от Зинченко

12:38
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем партнере по команде Лерое Сане. Украинец заявил, что у него есть лишний вес после карантина.

— Когда я уезжал, увидел Лероя Сане, — цитирует Зинченко офицальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3». — Сначала я его не узнал, подумал — это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, «траванул» за Баварию — он ушел от разговора. Думаю, что там все «на мази», но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм.

Ранее сообщалось, что Сане продолжит карьеру в «Баварии».

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/news/84864-podumal-eto-nash-voditel-avtobusa-zinchenko-potravil-zvezdu-man-siti-za-lishniy-ves

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир