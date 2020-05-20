Сане за время карантина набрал 7 килограмм. История от Зинченко
12:38
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем партнере по команде Лерое Сане. Украинец заявил, что у него есть лишний вес после карантина.
— Когда я уезжал, увидел Лероя Сане, — цитирует Зинченко офицальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3». — Сначала я его не узнал, подумал — это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, «траванул» за Баварию — он ушел от разговора. Думаю, что там все «на мази», но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм.
Ранее сообщалось, что Сане продолжит карьеру в «Баварии».
Дополнительная информация:
https://footballua.tv/news/84864-podumal-eto-nash-voditel-avtobusa-zinchenko-potravil-zvezdu-man-siti-za-lishniy-ves
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