Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football. Эта сумма станет рекордной для мюнхенского клуба и чемпионата Германии. Ранее сообщалось, что Сане договорился с "Баварией" об условиях личного контракта.

Зарплата Зане в "Баварии" составит 18 миллионов евро в год. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Сейчас больше всех получает Роберт Левандовски (16 миллионов евро в год).

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.